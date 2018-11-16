В Пскове частный инвестор взялся за спасение ветхих памятников архитектуры

Псков, , 15:40 — REGNUM Два памятника архитектуры Пскова, расположенные на одной из древнейших улиц Пскова — Детской (бывшей Спасской), дождались ремонтно-реставрационных работ за счёт частного инвестора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это объект культурного наследия федерального значения «Подызбица» (XVI век) и объект регионального значения «Дом жилой» (начало XX века).

«Оба памятника находятся в частной собственности. Финансирует работы новый владелец», — сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

После ремонтных работ «Подызбицу» предполагается приспособить под гостевой дом. Это строение идентично конструкциям Поганкиных палат, Солодежни, палат Меншиковых и имеет большое значение для истории архитектуры Пскова XVI — первой половины XVII веков. Сейчас на объекте уже выполнены первоочередные противоаварийные работы: разобраны ветхие деревянные конструкции аварийного этажа, который был устроен после 1946 года, укреплены своды, возведена временная консервационная кровля.

«Дом жилой» на улице Детской, 4 — здание в стиле модерн — после реконструкции предполагается сделать действительно пригодным для проживания.

«Основная историко-культурная и градостроительная ценность этого объекта в том, что он планирует каркас исторического центра, сохраняет масштаб и силуэт застройки Спасской улицы губернского Пскова», — отметили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Кроме того, на этой же улице завершается ремонт фасада Дома Лавриновского 1908 года постройки, где располагается Дворец бракосочетания. Особняк построен в стиле «провинциальный модерн» и сохранился практически в неизменном виде. Ремонт фасада стоимостью 1,6 млн рублей проводится на средства федерального бюджета. После этого планируется отремонтировать и внутренние помещения, а также завершить благоустройство территории.

Напомним, ранее на территории усадьбы были хозяйственные постройки и сад, не сохранившиеся до наших дней. После Великой Отечественной войны в здании размещались конторы маслодельного завода и Госавтоинспекции, в начале 1970-х это здание обустроили под ЗАГС.

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