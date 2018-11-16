Почти 1300 должников Кабардино-Балкарии отключили от электропитания

Нальчик, , 15:34 — REGNUM В 2018 году в Кабардино-Балкарии были применены меры принудительного воздействия по отношении к 1290 неплательщикам за свет. В течение 10 месяцев с начала года было отключено от электроснабжения именно столько абонентов-должников, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

По данным специалистов компании, по сравнению с 2017 годом число оставшихся без света за долги оказалось почти на 30% меньше. В октябре были применены меры к 116 потребителям, общий долг которых составил 1,96 млн рублей. При этом большинство предупрежденных должников — более пяти тысяч абонентов, накопивших более 58 млн рублей долга — предпочло рассчитаться с долгами до отключения от сети.

Как отметили энергетики, самое большое количество отключений неплательщиков в октябре 2018 годы было произведено в Баксанском и Прохладненском районах.

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Напомним, на 1 июля 2018 года общая задолженность Кабардино-Балкарии перед энергетиками превысила 1,54 млрд рублей. Наибольшая задолженность накоплена муниципальным предприятием УК «Водоканал» — свыше 480 млн рублей и «Теплоэнергетической компанией» — более 169 млн рублей.

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