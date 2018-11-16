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За два дня торгов на бирже финансового центра «Астана» заключено 780 сделок

Экономика

Сумма торгов составила $2,41 млн

Астана, 16 ноября 2018, 15:34 — REGNUM  Брокеры фондовой биржи (AIX) Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) совершили 780 сделок на общую сумму 887,6 млн тенге ($2,41 млн), сообщили 16 ноября в пресс-службе финансового центра.

На бирже AIX первые дни торгуют акциями АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Председатель правления МФЦА Тим Беннет отметил, что торговля системы AIX работает хорошо, что является признаком серьёзной подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев запустил торговлю ценными бумагами на площадке AIX. В рамках биржи АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» впервые осуществила свой выход на IPO.

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Экономика Казахстана
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