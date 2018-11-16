Внешэкономбанк закрывает долги «Евродона»

Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM Внешэкономбанк занимается погашением долгов, накопленных агрохолдингом «Евродон». В частности, закрыта задолженность по газу, в ближайшее время работникам группы компаний будут поступать средства в чёт погашения долгов по зарплате.

«В ближайшее время будут закончены корпоративные процедуры и планируется начать выплаты задолженности по зарплатам сотрудникам, а также восстановить график выплат текущих зарплат», — цитирует РБК представителя РК-проект.

Долг за голубое топливо был накоплен в размере 50 млн рублей. Такую же сумму агрохолдинг ранее задолжал поставщику электроэнергии. Внешэкономбанк перечислил средства ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону».

Ранее сообщалось о том, что Внешэкономбанк планирует обанкротить донского производителя индейки, что должно способствовать финансовому оздоровлению предприятия.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Ростовской области планирует принять все необходимые меры, которые помогут улучшить ситуацию, в которой оказался «Евродон». Об этом заявлял донской губернатор Василий Голубев, комментируя положение дел на предприятии.

«Нам предстоит пройти некоторый путь, чтобы в этом направлении начались какие-нибудь положительные процессы. У правительства тут есть только одна цель — стабилизация ситуации. Мы в текущем году субсидировали данное предприятие. Мы не отказываемся от этого и готовы продолжать работу, но при условии выплаты предприятием всех платежей и налогов», — сказал Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что к главе ВЭБ с просьбой о сохранении предприятия обратились депутаты донского парламента.

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