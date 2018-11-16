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Магаданская область полагается на Роснефть

Экономика

Речь не только о снабжении топливно-энергетическими ресурсами, но и новых участках на шельфе Охотского моря

Магадан, Магаданская область, 16 ноября 2018, 15:24 — REGNUM  15 ноября на заседании правительства Колымы губернатор Сергей Носов сообщил о подписании соглашения с Роснефтью.

По словам губернатора, «Подписана «дорожная карта» между магаданскими предприятиями обеспечения топливно-энергетическими ресурсами и государственной компанией Роснефть. Сюда входит и доставка, и хранение, и реализация. С апреля 2019 года всю ценовую политику на территории Магаданской области будет определять Роснефть. Я считаю, что у нас впереди принципиальные изменения в этом вопросе».

Днем ранее Роснефть оформила лицензию на добычу до 2041 года на трех шельфовых участках Охотского моря у магаданского побережья — «магадан-1», «Магадан-2», «Магадан-3». Участи расположены в 150 км от побережья, глубина моря в этом районе составляет от 120 до 180 метров. По экспертным прогнозам объем извлекаемых ресурсов может достигать 200 млн тонн нефти и 700 млрд кубометров природного газа. Напомним, что по итогам бурения двух исследовательских скважин, проведенного в 2017 году открытий не было. Тем не менее, Роснефть намерена продолжать изыскания, о бурении на новых лицензионных участках будет сообщено позже.

regnum author Борис Марцинкевич
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