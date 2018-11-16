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Правительство Туркмении отчиталось о ходе строительства газопровода ТАПИ

Экономика

Президент Туркмении в этот раз отметил успехи, проблемы удалось решить

Ашхабад, 16 ноября 2018, 15:17 — REGNUM  15 сентября президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов провел видео-селекторное совещание с участием заместителей председателя кабинета министров, руководителей ряда министерств и ведомств.

Были обсуждены приоритетные задачи развития отраслей национальной экономики, в том числе в нефтегазовой сфере. Вице-премьер М. Мередов отчитался о ходе строительства магистрального газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия). Преодолено отставание от графика, теперь строительство идет в намеченном темпе. 14 ноября консорциум Pipeline Company распространил заявление, в котором официально сообщил о том, что в результате оптимизации стоимость ТАПИ удалось снизить с 10 млрд долларов до 7 млрд. На данный момент планируется запустить первый газ в Пакистан через 24 месяца, еще до этого срока газ поступит в Афганистан. Строительство газопровода на территории Афганистана уже идет, до конца 2018 к строительству должен приступить и Пакистан. 7 ноября 2018 года стало известно, что Россия рассматривает возможность участия в проекте МГП ТАПИ, за привлечение РФ выступает Пакистан.

Безусловно, снижение стоимости проекта и привлечение России, которая имеет огромный опыт в реализации таких масштабных инфраструктурных объектах, значительно ускорит реализацию проекта.

regnum author Борис Марцинкевич
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