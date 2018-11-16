Пятница, 16 Ноября 2018 года
15:25:45 МСК

В Брянской области откроется производство оксида вольфрама и молибдена

Экономика

На эти цели Унечскому заводу тугоплавких металлов одобрен льготный заём в размере 500 млн рублей

Брянск, 16 ноября 2018, 15:16 — REGNUM  Импортозамещающее производство оксида вольфрама и оксида молибдена планирует развернуть в Брянской области Унечский завод тугоплавких металлов. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба российского Фонда развития промышленности.

Отмечается, что производство откроется на средства льготного займа в размере 500 млн рублей по программе «Комплектующие изделия».

«Эти сплавы крайне востребованы предприятиями машиностроительной, горнодобывающей и металлургической промышленности», — отметили в фонде.

В настоящее время оксид молибдена в России не производится — доля импортной продукции на российском рынке составляет 100%, в результате реализации проекта предполагается снижение иностранной доли до 26%.

Читайте также: Фонд развития промышленности поддержал производство холодильников в Татарии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Металлургия и металлообработка
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить