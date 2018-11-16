В Брянской области откроется производство оксида вольфрама и молибдена

Брянск, , 15:16 — REGNUM Импортозамещающее производство оксида вольфрама и оксида молибдена планирует развернуть в Брянской области Унечский завод тугоплавких металлов. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба российского Фонда развития промышленности.

Отмечается, что производство откроется на средства льготного займа в размере 500 млн рублей по программе «Комплектующие изделия».

«Эти сплавы крайне востребованы предприятиями машиностроительной, горнодобывающей и металлургической промышленности», — отметили в фонде.

В настоящее время оксид молибдена в России не производится — доля импортной продукции на российском рынке составляет 100%, в результате реализации проекта предполагается снижение иностранной доли до 26%.

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