Забастовка прекращена: учредитель фабрики в Оренбуржье явился к силовикам

Сорочинск, Оренбургская область, , 15:15 — REGNUM В Оренбургской области работники сорочинской птицефабрики «Родина» прекратили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, 16 ноября задолженность по заработной плате за август, сентябрь, октябрь в сумме около 2 миллионов рублей погашена в полном объёме.

Напомним, 8 ноября руководитель следственного управления Сергей Колотов провёл в Сорочинске личный приём граждан, во время которого принял и работников птицефабрики, на которой сложилась критическая ситуация. Птичники просили помочь в решении вопроса по погашению задолженности по заработной плате.

Ранее силовики заявили, что Гочу З., который имеет отношение к управлению фабрикой, намерены объявить в розыск.

«Учредитель ООО «Птицефабрика Родина» самостоятельно явился в органы Следственного комитета, ему разъяснены правовые последствия возникшей ситуации на предприятии. Он нашёл доводы следственного управления по Оренбургской области убедительными и принял реальные меры для погашения задолженности по заработной плате перед работниками птицефабрики», — отметила старший помощник к руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, птицефабрики «Родина» является проблемным объектом. В августе 2018 года работники уже объявляли забастовку. Причиной стал кризис на предприятии. Людям не выплачивали вовремя заработную плату, фабрика испытывала дефицит корма для птицы. Возбуждалось уголовное дело. В начале ноября ситуация повторилась. Работники вновь объявили забастовку. Причины названы те же.

В областном правительстве заявили, что знают о положении дел. Сложность составляет то, что птицефабрика — частное предприятие. С коллективом встречался губернатор.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, правительство работает с потенциальным инвестором, который готов взять на себя ответственность за восстановление производства.

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