В Крыму рассказали о первых шагах и далёких планах модернизации «Титана»

Армянск, Крым, , 14:59 — REGNUM На химзаводе «Крымский титан» завершается бурение скважин для нейтрализации кислот, а также готовится инвестпроект на проектирование и строительство специализированного цеха, минимизирующего экологический ущерб. Об этом 16 ноября на совещании в Армянске сообщил зампредседателя Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«Из 79 га общей площади завода — 11,5 га свободны для строительства. Договор на выполнение проектно-изыскательных работ уже заключён с питерской компанией «Плато Инжиниринг», обговорены вопросы проектной документации, технических заданий и инженерно-геологических изысканий. Кроме того, есть предложение поручить министерству экономического развития РК проработать инвестиционный проект для реализации этой задачи в рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», — отметил чиновник.

Он также сообщил, что бурение двух скважин для нейтрализации сброса кислотного стока в кислотонакопитель планируется к концу декабря — началу января.

«В декабре года стартует строительство ещё четырёх дополнительных скважин для полного наполнения водой кислотонакопителя», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, после полуторамесячного простоя, вызванного чрезвычайной ситуацией из-за несанкционированных химических выбросов, в конце октября «Крымский титан» возобновил работу. Местные власти отмечали, что до полного завершения процесса модернизации завода, возможны новые выбросы, поэтому гражданам «придётся потерпеть». При этом в руководстве Крыма до сих пор не исключают возможности национализации предприятия, если здоровье жителей полуострова вновь будет подвергнуто опасности.

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