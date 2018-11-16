Трансмашхолдинг увеличил объем реализации продукции на 54%

Москва, , 14:45 — REGNUM Совокупный объём реализации товаров и услуг предприятиями Трансмашхолдинга достиг 159,3 млрд рублей в январе-сентябре 2018 года, что на 54% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года (103,6 млрд рублей). Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба компании.

Существенного прироста продаж специалистам предприятия удалось добиться в трёх сегментах: в сбыте вагонов метро, электропоездов, и пассажирских вагонов.

Отмечается, что в отчётном периоде быт вагонов метро возрос с 230 до 474 единиц (на 106%), а количество реализованных вагонов электропоездов увеличилось на 22%, составив 241 против 198 единиц в прошлом году.

Также в отчётном периоде заметно вырос объем реализации пассажирских вагонов: с 368 до 649, в том числе и двухэтажных: с 14 до 51 единицы.

Количество реализованных дизельных двигателей возросло на 109% (с 98 до 205 штук), грузовых тепловозов — на 9% (142 секции против 130), маневровых тепловозов — на 13% (с 92 до 104 штук).

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