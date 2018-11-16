Социальное самочувствие граждан — прогноз неутешительный?

Москва, , 14:45 — REGNUM Негативные настроения жителей России относительно своего будущего вполне закономерны и понятны, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты. Более того, поводов для оптимизма нет.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которым в России в октябре 2018 года большинство показателей социального самочувствия граждан оказалось хуже, чем в 2017 году. Ниже всего оказались показатели социального оптимизма и экономической ситуации в стране, выше всего — индексы политической обстановки и удовлетворенностью жизнью.

К данному отчету ВЦИОМ можно отнестись по-разному, считает директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов. С одной стороны — да, большинство граждан России считают существующую жизнь относительно приемлемой. С другой стороны, возросшее количество населения, которое с пессимизмом смотрит в будущее (увеличение практически в два раза по сравнению с прошлым годом), — факт абсолютно понятный и прогнозируемый.

«Уровень жизни огромной части населения страны падает в течение длительного периода, ситуация в экономике не внушает оптимизма населению, которое видит текущее положение у себя: возможности найти работу, увеличить доход, положение пенсионеров и так далее — те моменты, которые касаются практически каждого.

К сожалению, в отчете не указано мнение мужчин и женщин, что было бы отдельно интересно и показательно, ведь уровень жизни мужчин и женщин у нас тоже разный. По данным Росстата, уровень доходов женщин в среднем составляет 70% от доходов мужчин при сопоставимых трудовых функциях.

Большинство населения понимает сложность текущей ситуации и ее внешние причины, справедливо и обоснованно одобряют в целом проводимую в стране политику. Да, конечно же, проблем у нас предостаточно.

Настораживает то, что, как мы знаем, любое терпение не безгранично, и пессимистический настрой, конечно же, может быть использован для новых попыток дестабилизации обстановки в стране, хотя они и не прекращаются. Вывод один — пересмотр ключевых аспектов экономической и социальной политики в стране.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, если бы опрос проводился сегодня, а не в октябре, когда нефть находилась на пике, то оценки были бы мрачнее.

«Негативные ожидания населения могут быть обусловлены готовящимся усилением санкционного давления на РФ, так и внутренними реформами (повышение НДС, повышение акцизов и постепенная замена экспортной пошлины на нефть). В совокупности упомянутые факторы могут привести к дестабилизации важных макроэкономических показателей, в частности, всплеску инфляции, и, как следствие, ухудшению ситуации с реальными располагаемыми доходами населения.

Надо отметить, что опрос проводился в октябре, когда цены на нефть еще находились на пике. Если бы опрос проводился сегодня, когда они упали более чем на 20%, возможно, оценки будущего были бы еще мрачнее».

Эксперт потребительского рынка, директор группы компаний TDI Наталья Орлова считает, что настроения жителей России вполне оправданны: экономическая ситуация в России в последние 4 года не настраивает на оптимистический лад.

«В конце 2017 года ситуация в экономике начала улучшаться и с этим было связано множество оптимистических прогнозов, однако уже летом все позитивные прогнозы изменили тональность на противоположную. В 2019 году нам не стоит ждать экономических улучшений по ряду причин.

С нового года население ждет волна тотального подорожания. Это коснется всех категорий товаров и услуг, в среднем цены поднимутся от 5 до 15%. Факторы, которые спровоцируют рост цен: повышение НДС и акцизов на бензин и дизельное топливо с января 2019 года. Также активно обсуждается возможность увеличения ключевой ставки ЦБ уже в декабре 2018 года.

Называть последний фактор провокатором тотального подорожания будет преувеличением, поскольку ставка, даже в случае ее повышения, не должна быть больше 8%, что увеличит ожидаемую инфляцию по итогам 2019 года на 0,3−0,5%, но свою лепту в уровень роста цен она, безусловно, внесет.

Первое полугодие 2019 года станет для населения адаптационным периодом, когда люди начнут привыкать к новым ценам. Будет зафиксировано ощутимое падение потребительского спроса на уровне 10−20%. В категории продуктов питания ситуация стабилизируется быстрее, потому что продовольственные товары жизненно необходимы населению.

В целом ритейлеры будут фиксировать убытки все первое полугодие, что не будет способствовать экономическому росту и улучшению ситуации. При этом роста доходов населения, по крайней мере в первом полугодии 2019 года, не предполагается.

Напротив, некоторые крупные компании даже рассматривают возможность сокращения зарплат персонала, подобно тому, как это происходит в острые кризисные периоды. Поэтому настроения населения вполне оправданны, а результаты опроса закономерны».

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