ФАС утвердила надбавки к экспортным железнодорожным тарифам

Москва, , 14:34 — REGNUM В России с 2019 года утверждена 8% надбавка на экспортные железнодорожные перевозки. Об этом сообщает 16 ноября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Отмечается, что повышающий 8% коэффициент установлен на все виды грузов, кроме нефтяных грузов и алюминия. В ведомстве подчеркнули, что от принятия данного пакета решений тарифная нагрузка на потребителей не увеличится. Также в ведомстве уведомили, что установлен повышающий коэффициент 1,06 на порожний пробег полувагонов.

«Утвержденные поправки в тарифный прейскурант позволят в целом сбалансировать источники долгосрочного финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2017 года ФАС направила руководству ОАО «РЖД» предписание, согласно которому компания будет сообщать информацию о пустых вагонах в онлайн-режиме.

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