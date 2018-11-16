Дефицит вагонов в Казахстане негативно сказался на бизнесе

Астана, , 14:11 — REGNUM Предпринимателям Восточно-Казахстанской области не хватает вагонов для ведения бизнеса, сообщает 16 ноября пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) Казахстана «Атамекен».

Согласно сообщению, вагонов не хватает ни на внутреннем, ни на внешнем направлениях. Бизнесмены не понимают, с чем связан дефицит вагонов, который приводит к росту затрат на перевозки. Как отметил директор компании «ВостокАгроХолдинг» Ержан Нурбаев, его фирме пришлось заплатить много штрафов за простой продукции. Нурбаев отметил, что нет даже возможности использовать частные компании.

Напомним, ранее Казахстанские и Российские железные дороги решили восстановить железнодорожный участок из Омской области до Северо-Казахстанской области.

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