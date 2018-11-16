Казахстанская и Бакинская фондовые биржи подписали соглашение

Астана, , 14:10 — REGNUM Председатель Казахстанской фондовой биржи (KASE) Алина Алдамберген и глава Бакинская фондовые биржи (BSE) Вугар Намазов подписали меморандум о развитии, сообщает 16 ноября агентство «КазТАГ».

Он выразил надежду, что подписание меморандума будет способствовать развитию сотрудничества двух бирж в области листинга, технологий, базы знаний и обмена опытом.

Документ был подписан 16 ноября в рамках казахстанского биржевого форума «Роль фондовых бирж в устойчивом развитии экономики» в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл торги на бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). В рамках биржи АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» впервые осуществила свой выход на IPO.

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