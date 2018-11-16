Костромские ювелиры просят Дмитрия Медведева спасти ювелирное училище

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, , 13:57 — REGNUM Одно из старейших образовательных учреждений Костромской области оказалось перед угрозой закрытия. Как сообщил сайт Krasnoenews, «Столичная Академия им. С. Г. Строганова сворачивает работу трех филиалов — на Урале, в Пермском крае и Костромской области».

В Костромской области филиалом «Строгановки» является Красносельское училище художественной обработки металлов (КУХОМ). Директор расположенного в Красном-на-Волге училища Людмила Быстрова сообщила СМИ, что годовой бюджет заведения составляет 20 млн рублей.

В поисках средств коллектив образовательного учреждения связался с руководством Костромской области, а также предложил сотрудничество местным ювелирным предприятиям. Также коллектив КУХОМ обратился за помощью к Дмитрию Медведеву.

Позже сайт Krasnoenews снял публикацию:

«Накануне нам пришлось удалить текст о закрытии КУХОМа с сайта и из соцсетей, поскольку тема крайне важная и нам необходимо тщательно проверить информацию».

В то же время «Московский комсомолец — Кострома» процитировал позицию департамента образования и науки Костромской области, где заявили, что слухи о закрытии учебного учреждения «далеки от правды».

"Никакого решения по поводу закрытия филиала не принималось… Мы заинтересованы в этом учебном заведении, потому что это наша гордость. Оно готовит профессионалов высокого уровня не только для Костромской области, но и для всей страны. На красносельской земле 120 лет ювелиры были и будут», — пообещал глава департамента образования и науки Илья Морозов,

В то же время, судя по словам чиновника, проблема с училищем есть, и к ее решению уже подключился глава области:

«По поручению губернатора Сергея Ситникова его заместитель Ольга Еремина звонила ректору Московской академии имени Строганова. Нас заверили, что любые обсуждения будущего костромского филиала будут проводиться только при участии администрации Костромской области. Мы готовы на уровне министерства науки и высшего образования проводить эти встречи и искать пути решения. Хочу заверить, что в том или ином качестве Красносельское училище на костромской земле будет существовать».

Справка ИА REGNUM

1500 предприятий Костромской области производят около 50% ювелирной продукции России. Область продвигает бренд «Ювелирной столицы России».

В прошлом году Красносельское училище художественной обработки металлов отпраздновало 120-летний юбилей. За все время работы учебное заведение выпустило более 4000 ювелиров.