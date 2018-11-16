Деньги дороже уговора?: в Тюменской области подорожало дизтопливо

Тюмень, , 14:00 — REGNUM В Тюменской области с прошлой недели цена за литр дизельного топлива взлетела на два рубля. Пока на АЗС одной компании. Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях (АЗС) Тюменской области с июня не менялись. Об этом на пресс-конференции 16 ноября 2018 года сообщил руководитель УФАС по Тюменской области Игорь Веретенников.

УФАС по Тюменской области направило запросы в компанию, в которой произошло повышение цены на дизтопливо.

«Предварительно, мы это связываем с переходом с летнего дизтоплива на зимнее», — сообщил Игорь Веретенников.

По сообщению портала 72.ru cредние цены на бензин 16 ноября 2018 года в Тюмени: АИ-92 — 40,62 рубля, АИ-95 — 44,58 рубля, ДТ — 47,75 рубля.

Руководитель УФАС по Тюменской области отметил, что с начала 2018 года АИ-92 стал дороже в среднем на 9,3%, АИ-95 — на 10,3%, на ДТ — на 13,6%. Закупочная цена топлива стала выше на 21−23%.

Игорь Веретенников подчеркнул, что антимонопольная служба может реагировать лишь на предприятия, доминирующие на рынке. В Тюмени лидером в торговле дизельным топливом является «Газпромнефть-центр».

Напомним, 31 октября 2018 года вице-премьер России Дмитрий Козак заявил о договорённости с крупными нефтяными компаниями о заморозке внутрироссийских розничных цен на топливо на уровне лета 2018 года и увеличении поставок топлива на внутренний рынок.

Причём Дмитрий Козак отметил, что данное соглашение предусматривает коллективную ответственность. Если хоть одна из компаний его нарушит, то санкции в виде заградительных экспортных пошлин коснутся всех.

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