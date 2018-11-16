Почему покупатели предпочитают ЗРК С-400 вместо Patriot или THAAD

Москва, , 13:42 — REGNUM В прессе достаточно широко освещался факт появления доклада американской разведки о российских ЗРК С-400, в котором были названы тринадцать стран мира, заинтересованных в покупке данных систем.

Представители американской разведки, знакомые с данным докладом, кроме этого, высказали телеканалу CNBC на условиях анонимности, конечно, свое мнение, почему все-таки покупатели в последнее время проявляют больший интерес к российским комплексам С-400, а не к американским Patriot или THAAD.

В частности было отмечено, что по сравнению с американскими системами, ЗРК С-400 способен поражать более широкий спектр целей, на больших расстояниях и против нескольких угроз одновременно. С точки зрения возможностей, хотя идеального оружия нет, «С-400 затмевает даже THAAD, жемчужину американской ПРО».

Кроме этого, было сказано, что «никакая другая система США не может сравниться с возможностями С-400 защищать большие участки воздушного пространства на таких больших дальностях». Американские разведчики также подчеркнули, что российские системы, как правило, дешевле и не требуют такого сложного технического обслуживания, как американские комплексы.

По мнению представителей разведсообщества, покупатели американского оружия сталкиваются с очень забюрократизированным и сложным процессом покупки оружия у правительства США. Российский комплекс С-400 имеет меньше экспортных ограничений, и Москва готова ускорить продажи, пропустив любые регулятивные барьеры: «это похоже на покупку его с полки».