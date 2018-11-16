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Казахстан расширит пункт пропуска «Сырым» на границе с Россией

Экономика

В рамках проекта предусмотрен ремонт 1,5 тыс. километров дорожного полотна

Астана, 16 ноября 2018, 13:34 — REGNUM  Проект расширения пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе в Северо-Казахстанской области одобрен государственной экспертизой, передает 16 ноября телеканал «Хабар 24».

В рамках проекта предусмотрен ремонт 1,5 тыс. километров дорожного полотна, устройство восьмиполосного движения с установкой площадки для отдыха и строительство пункта паспортного контроля. Стоимость строительства оценивается в 1,935 млрд тенге ($5,25 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре возникли многокилометровые очереди на границе между Казахстаном и Киргизией. Для решения проблемы комитет национальной безопасности Казахстана принял меры по повышению пропускной способности данных пунктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Пограничники Казахстана усилили пункты пропуска на границе с Киргизией

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