Казахстан расширит пункт пропуска «Сырым» на границе с Россией

Астана, , 13:34 — REGNUM Проект расширения пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе в Северо-Казахстанской области одобрен государственной экспертизой, передает 16 ноября телеканал «Хабар 24».

В рамках проекта предусмотрен ремонт 1,5 тыс. километров дорожного полотна, устройство восьмиполосного движения с установкой площадки для отдыха и строительство пункта паспортного контроля. Стоимость строительства оценивается в 1,935 млрд тенге ($5,25 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре возникли многокилометровые очереди на границе между Казахстаном и Киргизией. Для решения проблемы комитет национальной безопасности Казахстана принял меры по повышению пропускной способности данных пунктов.

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