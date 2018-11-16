Сети водоснабжения Кстово готовят к концессии и пересмотру тарифной модели

Кстово, Нижегородская область, , 13:30 — REGNUM ОАО «Нижегородский водоканал» объявило открытый конкурс на разработку инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения городского поселения Кстово Нижегородской области и подготовку концессионного соглашения с разработкой финансово-тарифной модели концессии. Отдельно аналогичный тендер объявлен и для Кстовского района. Итоги планируется подвести 6 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для городского округа ОАО объявило запрос предложений и открытый конкурс в электронной форме. Итоги планируется подвести 6 декабря 2018 года, лот в обоих случаях идентичен.

Цель контракта — разработка инвестиционной программы развития систем водоснабжения и водоотведения городского поселения город Кстово Нижегородской области на краткосрочный период — до 1 января 2022 года и на долгосрочный период — до 31 декабря 2034 года, а также подготовка концессионного соглашения, предложения о заключении концессионного соглашения в отношении централизованной системы водоснабжения и водоотведения Кстово с разработкой финансово-тарифной модели концессии.

Исполнитель должен провести анализ подключения потребителей, в том числе определить перспективы развития и застройки территорий, сделать прогноз по плате за присоединение, исходя из текущих объемов, а также реальных перспектив, выполнить анализ состояния промышленной безопасности, охраны труда, лицензирования, охраны окружающей среды и охраны объектов, анализ текущей производственной деятельности, анализ складских запасов, анализ текущей сбытовой деятельности, анализ работы службы материально-технического снабжения, анализ подрядных работ, анализ инвестиционной деятельности, анализ финансово-хозяйственной деятельности заказчика за период с 01.01.2016 по 31.12.2018 год, а также выполнить постановку целевых КПД заказчика с помощью сравнения с аналогичными компаниями.

Максимальная цена контракта с учётом НДС — 9 883 393,33 рубля.

Для Кстовского район максимальная стоимость аналогичной услуги составляет 4 990 777 рублей.

Напомним, в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг населению Кстово не всё гладко. В середине октября 2018 года к МБУ «Управление благоустройства» города Кстово, специализирующемуся на сборе, вывозе и утилизации отходов, был подан иск с требованием признать его банкротом.

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