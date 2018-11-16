Планы США повысить пошлины на товары из Китая в 2019 году не изменились

Вашингтон, , 13:29 — REGNUM Соединенные Штаты по-прежнему планируют новое увеличение пошлин с 10% до 25% на ввозимые в страну товары из Китая общей стоимостью около $200 млрд. Оно должно произойти в январе 2019 года. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg заявил министр торговли США Уилбур Росс.

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Он отметил, что в Вашингтоне очень надеются на позитивный исход встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна состоятся на саммите Группы двадцати (G20) в Буэнос-Айресе. Однако, по словам Росса, полноценной формальной сделки к январю 2019 года точно не будет. Стороны в лучшем случае согласуют основу для дальнейших переговоров по урегулированию торговой напряженности. Поэтому США продолжают планировать повышение с 1 января таможенных пошлин на китайские товары.

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о возможной готовности США пойти на сделку с Китаем. Отмечалось, что глава Белого дома Дональд Трамп не исключил возможности заключения торгового соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином, которое положит конец торговому спору между двумя странами. Договоренности по этому вопросу могут быть достигнуты на встрече лидеров двух стран на полях саммита G20, который пройдёт в конце ноября — начале декабря в Аргентине.

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Трамп может пойти на торговую сделку с Китаем

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Белый дом обнародовал меморандум против «китайской экономической агрессии», то есть о торговых ограничениях против Китая. Документом вводились 25-процентные пошлины более чем на 100 видов китайской продукции. В начале апреля Трамп анонсировал новое повышение пошлин на импорт товаров из КНР в общей сложности на $150 млрд. На все подобные шаги США КНР отвечала зеркальными мерами. Так, в августе Пекин ввёл 25-процентные пошлины на американские товары на $16 млрд.

7 сентября президент США Дональд Трампзаявил о намерении расширить санкционный список ещё на $267 млрд.

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