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Обычная экономия на людях: о пересмотре потребкорзины в России

Экономика

Пока государство не сменит свои приоритеты, содержимое потребительской корзины будет являться способом экономии на людях, считает эксперт

Обычная экономия на людях: о пересмотре потребкорзины в России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Татьяна Голикова

Барнаул, 16 ноября 2018, 13:29 — REGNUM  Заявленные вице-премьером Татьяной Голиковой планы по пересмотру потребительской корзины в 2021 году является обычной экономией на людях, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM доводы о необходимости улучшить качество минимального набора продуктов с тем, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания, она в частности, отметила:

«Пока государство не сменит свои приоритеты, так и будет всё оставаться. И прежде всего, такой подход к пересмотру потребительской корзины связан с обычной экономией на людях. Потому что размер потребительской корзины ложится в основу многих мер социальной поддержки».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года заявила в интервью «Российской газете» вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, чтобы приблизить потребительскую корзину граждан России к рациональным нормам здорового питания, планируется снизить в ней количество хлебопродуктов, картофеля, маргарина и других жиров, но при этом увеличить объемы мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Потребкорзина – это профанация, а люди покупают товары по акциям

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