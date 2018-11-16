Курорт «Архыз» расширяется – одобрено строительство еще нескольких гостиниц

Черкесск, , 13:28 — REGNUM Две компании готовы построить на всесезонном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии еще несколько гостиниц. При этом число мест для туристов вырастет до 500. Общая сумма инвестиций составит более 470 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Предложение одного инвестора — строительство гостиничного комплекса в туристической деревне «Романтик», на северном склоне. В него войдут гостиница, хостел и комплекс шале. Кроме того, здесь будут построены ресторан и лаунж-бар, конференц-зал, спа-центр с бассейном и тренажерным залом. В проекте также продумано наличие детского досугового центра, пункта проката и хранения горнолыжного инвентаря.

Второй инвестор намерен построить комплекс из восьми шале на южном склоне поселка «Романтик». Оба предложения будут направлены в Министерство по делам Северного Кавказа, сообщили в АО «КСК».

Читайте также: Трем резидентам особой экономической зоны «Архыз» добавили работы

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесии, где создается курорт «Архыз», действует особая экономическая зона, созданная в конце 2013 года. Инвесторы, которые становятся резидентами этой зоны, получают право на получение налоговых и таможенных льгот. Всего насчитывается 26 резидентов ОЭЗ, общий объем инвестиций который составляет 1,5 млрд рублей.

Читайте также: Курорт «Архыз»: перспективы инвесторов в особой экономической зоне