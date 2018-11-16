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Минэнерго России подтвердило готовность новосибирских электросетей к зиме

Экономика

Событию предшествовала большая подготовительная работа на предприятиях компании «Региональные электрические сети»

Новосибирск, 16 ноября 2018, 13:23 — REGNUM  Паспорт готовности объектов электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период 2018—2019 годов получила компания «Региональные электрические сети». Документ утверждён в соответствии с правилами, определенными в постановлении правительства России от 10.05.2017 №543, сообщает 16 ноября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что этому событию предшествовала большая подготовительная работа, проведенная во всех филиалах компании для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса. В преддверии зимы во всех филиалах предприятия проводились противоаварийные тренировки и командно-штабные учения. Также сформирован аварийный запас оборудования и материалов, проведено обучение персонала, приведена в готовность спецтехника.

В документе на сайте Минэнерго России отмечается, что в целях снижения рисков нарушения энергоснабжения потребителей «организована работа с региональными штабами (по обеспечению безопасности электроснабжения) в части разработки планов прохождения отопительного сезона».

Дополнительный контроль функционирования энергокомпаний и верификация предоставляемой отчетности будет обеспечиваться во время выездных проверок, проводимых в случае фиксации специализированных индикаторов (роста аварийности, наличия несчастных случаях и т. д.).

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Электросетевой комплекс России
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