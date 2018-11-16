Кредиторская задолженность «Чувашавтотранса» выросла на 10,7%

Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В Чувашии прошло собрание кредиторов банкротного ГУП «Чувашавтотранс». Было принято решение о продаже главного административного здания предприятия и поддержано предложение о проведении анализа возникновения задолженности и принятия мер по возмещению убытков и ущерба предприятию, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В настоящее время общее число голосов кредиторов и уполномоченных органов составляет в общей сумме 25 565 424,5 рублей. Из них 11 124 432,45 рублей приходится на налоговую службу, 5 979 209,94 рублей — минюст Чувашии.

Собрание кредиторов прошло 9 ноября, затем продолжилось 15 ноября. Был утверждён порядок и условия продажи главного административного здания предприятия, расположенного в центре Чебоксар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM продаётся пятиэтажное здание административно-бытового корпуса «Чувашавтотранса», расположенного по улице Гагарина, 20. Его площадь составляет 2 817,9 кв. метров. Также в лот входит право аренды земельного участка из земель населенных пунктов общей площадью 2302 кв. метров. Общая начальная цена лота определена в сумме 90 972 600 рублей. Административное здание дважды безуспешно выставлялось на торги: сначала за 89 734 745,76 рублей, затем — за 76 274 533,9 рублей.

Также в повестку дня был включён дополнительный вопрос — о проведении анализа возникновения задолженности и принятия мер по возмещению убытков и ущерба предприятию. Представитель министерства юстиции Чувашии на собрании кредиторов пояснил, что на момент введения процедуры наблюдения кредиторская задолженность предприятия составляла «порядка 255 млн рублей». Напомним, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение.

«По состоянию на 26.10.2018 кредиторская задолженность предприятия составила 282,4 млн рублей, просроченная задолженность по заработной плате составила 23,2 млн рублей. В этой связи минюстом Чувашии предложено конкурсному управляющему на заседании собрания кредиторов рассмотреть вопрос о проведении анализа и принятия в соответствии с полномочиями, возложенными действующим законодательством на конкурсного управляющего, мер, направленных на возмещение убытков и ущерба предприятию», — говорится в документе.

Это предложение было поддержано кредиторами. То есть получается, что кредиторская задолженность с февраля по сентябрь выросла на 27,4 млн рублей, или на 10,75%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании «Чувашавтотранса» банкротом и открытии конкурсного производства. Предприятие было единственным государственным перевозчиком в республике.

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