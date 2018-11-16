Казахстан получил $132 млрд за годы освоения месторождения Тенгиз

Атырау, Казахстан, , 13:21 — REGNUM За годы освоения нефтегазового месторождения Тенгиз Казахстан получил $132 млрд, сообщили в пресс-службе компании «Тенгизшевройл».

Казахстан получил указанную сумму с учетом выплат заработных плат работникам, закупок товаров у отечественных производителей, платежей государственным предприятиям, а также дивидендов в виде налогов и роялти.

По итогам первых трех кварталов 2018 года прямые выплаты Казахстану составили $7,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года объем добычи сырой нефти на месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана составил 21,5 млн тонн.

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