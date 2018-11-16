Украина получит кредит после повышения тарифов — эксперт

Киев, , 13:08 — REGNUM Международный валютный фонд предоставит правительству Украины кредит после принятия бюджета на 2019 год и повышения коммунальных тарифов для населения. Об этом 16 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Владимир Воля.

«Скорее всего политическое решение о предоставлении транша уже принято. Фонд не доверяет словам наших властей, поэтому они ожидают не только принятия бюджета на 2019 год, но теперь ещё и прямо заявили, что ожидают повышения тарифов. Транш будет. Наша власть выполнит все условия. Пока наши власти не спешат (выполнять условия)», — сказал Воля.

При этом он заметил, что украинское правительство саботирует работу над улучшением инвестиционного климата и приватизации госпредприятий.

«Этот транш пойдет на поддержку макрофинансовой стабильности. Потом будет год выборов. Не думаю, что МВФ вообще будет обсуждать возможность предоставления новых кредитов. Программа есть, её надо выполнять. Она касается и инвестиционного климата, и приватизации, и улучшения госуправления предприятиями. Украине нужно решить еще много вопросов для улучшения внутреннего экономического положения», — добавил Воля.

Напомним, 15 ноября, директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что исполнительный совет МВФ планирует собраться для принятия решения о запуске новой программы Stand-by для Украины и, фактически, выделения первого транша, до конца нынешнего года. 19 октября в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. на 1,5 года. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о повышении цены на газ для населения на 23,5% (до 307 долл за 1 тыс кубометров) с 1 ноября.

«Цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров (с МВФ)», — констатировал Гройсман.