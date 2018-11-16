В Курганской области сократили муниципалитеты и чиновников

Курган, , 13:19 — REGNUM В Курганской области за 2018 год 53 поселения утратили статус муниципальных образований. На территории области теперь из 458 муниципалитетов стало 405. Процесс укрупнения муниципалитетов будет продолжаться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганской областной думы.

Напомним, прежний полпред президента России в УрФО Игорь Холманских в июне 2017 года предложил радикально сократить число муниципальных образований в Курганской области, где было самое большое число чиновников. К примеру, в Челябинской области с населением 3,5 млн человек 27 муниципальных поселений и 16 городских округов. В Курганской области с населением чуть более 860 тысяч человек было 458. Было предложено сократить административно-территориальное деление Зауралья до 50 муниципальных образований. Как отмечалось, у 78% поселений Курганской области уже не хватает средств на выплату заработной платы работникам администраций.

Депутаты областной думы 14 ноября 2018 года подчеркнули, что высвобождающиеся в результате объединения муниципалитетов бюджетные средства должны оставаться в местной казне, на территориях. К примеру, в одном из районов при укрупнении был сэкономлен миллион рублей.

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