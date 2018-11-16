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Местные власти Белоруссии предоставят Китаю площадки для развития туризма

Экономика

В Могилевской области таких площадок уже приготовлено около 200

Минск, 16 ноября 2018, 13:12 — REGNUM  Могилевская область Белоруссии и провинция Хунань в Китае договорились ускорить развитие взаимного туризма, сообщает 16 ноября БЕЛТА.

Согласно сообщению, для достижения соглашения была проведена встреча главы Могилевского облсовета депутатов Дмитрия Харитончика и заместителя главы комитета собрания народных представителей провинции Хунань Яна Вэйгана. Стороны отметили, что развитие туризма поможет также и развить обоим субъектам экономику.

Харитончик предложил китайским коллегам начать туристическое строительство в Могилевской области: гостиницы, культурно-развлекательные комплексы, рестораны. Область даже уже готова предоставить около 200 площадок и инфраструктуру для строительства.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу правительству перенаправить неиспользованные кредиты от Китая на поддержку частного бизнеса.

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Белорусско-китайские отношения
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