Местные власти Белоруссии предоставят Китаю площадки для развития туризма

Минск, , 13:12 — REGNUM Могилевская область Белоруссии и провинция Хунань в Китае договорились ускорить развитие взаимного туризма, сообщает 16 ноября БЕЛТА.

Согласно сообщению, для достижения соглашения была проведена встреча главы Могилевского облсовета депутатов Дмитрия Харитончика и заместителя главы комитета собрания народных представителей провинции Хунань Яна Вэйгана. Стороны отметили, что развитие туризма поможет также и развить обоим субъектам экономику.

Харитончик предложил китайским коллегам начать туристическое строительство в Могилевской области: гостиницы, культурно-развлекательные комплексы, рестораны. Область даже уже готова предоставить около 200 площадок и инфраструктуру для строительства.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу правительству перенаправить неиспользованные кредиты от Китая на поддержку частного бизнеса.