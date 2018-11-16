Грузопоток аэропорта Толмачёво превысил 25 тыс. тонн за 10 месяцев

Новосибирск, , 13:03 — REGNUM Грузопоток аэропорта Толмачёво составил 25,4 тысячи тонн в январе-октябре 2018 года, что на 9,3% превышает показать в аналогичном периоде прошлого года, сообщает 16 ноября пресс-служба компании.

В отчётном периоде аэропорт обслужил 24 548 самолёто-вылетов (+18,7% к аналогичному периоду прошлого года), в октябре — 2 566 самолёто-вылетов (+16,0%). Общее число пассажиров, которые воспользовались услугами аэропорта Толмачёво составило 4,98 млн человек (+19,2%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 3,62 млн человек (+21,4%), на международных — 1,36 млн (+13,8%).

Самыми динамичными направлениями октября 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутренних направлениях стали Челябинск, Стрежевой, Омск, Благовещенск, Уфа. На международных направлениях увеличение спроса показали Фукуок, Бангкок, Гонконг, Прага, Пхукет.

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