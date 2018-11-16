Русский ипотечный банк временно приостановил платежи

Москва, , 13:01 — REGNUM В настоящее время осуществить платежи и переводы в Русском ипотечном банке (город Москва) невозможно. Причём это касается и финансовых операций, осуществляемых через интернет-банк и мобильное приложение. Накануне, 15 ноября, кредитная организация объявила о прекращении операционной деятельности.

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«В последнее время банк столкнулся с волной негативных публикаций о банке в интернете, в том числе в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах. Это вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами Банка со своих счетов», — говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном на официальном сайте банка.

В РИБ добавили, что в сложившейся ситуации банк не может в нормальном режиме осуществлять свою деятельность. В банке принесли извинения клиентам и заявили, что совет директоров РИБ совместно с Центробанком разрабатывает меры по восстановлению работоспособности банка.

Добавим, что счета клиентов банка общей суммой до 1,4 млн рублей РФ застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов.

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