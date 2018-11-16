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В Казахстане произвели почти 80 тонн золота

Экономика

Производство серебра в Казахстане сократилось на 8,2%

В Казахстане произвели почти 80 тонн золота
Цитата из к/ф «Территория». реж Александр Мельник. 2014. Россия
Золотодобыча

Астана, 16 ноября 2018, 13:07 — REGNUM  В январе-октябре 2018 года производство необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане составило 79 923 кг, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем производства обработанного, полуобработанного и порошкового серебра составил 801 249 кг, что на 8,2% меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем производства необработанного, полуобработанного и порошкового золота в Казахстане вырос на 12,9%, до 71 361 кг.

Читайте ранее в этом сюжете: Производство золота в Казахстане выросло на 13%

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Золотодобыча
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