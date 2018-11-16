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В Кустанайской области Казахстана построят зерновой комплекс за $1,4 млн

Экономика

Предприятие расположится в поселке Сарыколь Сарыкольского района

В Кустанайской области Казахстана построят зерновой комплекс за $1,4 млн
Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

Кустанай, Казахстан, 16 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Власти Сарыкольского района Кустанайской области Казахстана планируют построить семенной зерноочистительный комплекс стоимостью 500 млн тенге ($1,36 млн), сообщает 16 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на акима (главу) района Амантай Балгарина.

По его словам, за годы действия программы форсированного индустриально-инновационного развития в районе было реализовано три проекта на сумму 1,325 млрд тенге ($3,59 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанская компания Kusto Group и американская компания Baumgartner Agriculture Science and Service подписали 16 ноября меморандум о намерении создать совместное предприятие KAZSEED, которое займется производством семян зерновых культур.

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Сельское хозяйство
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