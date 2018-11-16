На стороне нефти играет наступление зимнего сезона

Москва, , 12:50 — REGNUM Падение нефтяных котировок на мировых рынках пока остановилось. Скорее всего, это связано с уменьшением добычи нефти стран ОПЕК в связи с возникшем преизбытком её на мировом рынке. Это подтверждает положительная статистика по запасам коммерческой нефти в США, что не вызвало продолжения нисходящего тренда, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Также 15 ноября США ввели санкции против Саудовской Аравии в отношении 17 подданных этой страны. В числе подпавших под ограничительные меры — бывший помощник наследного принца и генконсул страны в Турции. Это шаг может вызвать рост нефтяных котировок.

«За повышение нефтяных цен играет факт наступления зимнего периода. Если ситуация будет развиваться в сторону повышения нефтяных котировок, то нефть марки WTI будет торговаться на уровне $58, а Brent может дойти до $70. Если опять возобладают медвежьи настроения на рынке, то нефтяные котировки по WTI могут опуститься к $53, а Brent $64 за баррель», — считает эксперт.

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