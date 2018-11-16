Лукашенко потребовал повысить уровень потребления энергии в Белоруссии

Минск, , 12:34 — REGNUM За последние пять лет производство электроэнергии в Белоруссии увеличилось на 2,1 млрд кВт, заявил 16 ноября президент республики Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского главы.

По его словам, энергетика Белоруссии является «одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве», однако система по-прежнему не является совершенной. Лукашенко добавил, что в стране очень низкий уровень потребления электроэнергии, что недопустимо. В частности, вскоре предстоит введение в эксплуатацию Белорусской АЭС, энергия от которой должна быть востребована.

Напомним, первый блок БелАЭС будет введен в эксплуатацию в 2019 году. После того, как станция заработает, выработка электроэнергии в Белоруссии вырастет на 18 млрд кВт*ч.