Промпроизводство в Чувашии за десять месяцев выросло на 0,7%

Чебоксары, , 12:31 — REGNUM В Чувашии в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства составил 100,7%. В том числе в октябре 2018 года по сравнению с прошлогодним октябрём индекс составил 97,9%, к уровню сентября текущего года — 106,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

За десять месяцев в Чувашии промпроизводство выросло на 0,7%. Из них в обрабатывающих производствах индекс составил 101,9%, в электроэнергетике — 89,8%, водоснабжении — 104,5%, объём добычи полезных ископаемых сократился на 7,8%.

В структуре обрабатывающих производств в январе-октябре 2018 года по сравнению с январем-октябрем 2017 года за указанный период падение произошло в восьми отраслях из 21, которые подпадают под мониторинг ведомства. Наибольший спад отмечен в кожевенном производстве (индекс 82,9%) и производстве прочих готовых изделий (83,2%).

Также снижение допущено в химической промышленности (89,3%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (89,6%), производстве одежды (94,6%), производстве машин и оборудования (96,6%), в отрасли ремонта и монтажа машин и оборудования (98,5%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (99,4%).

Наибольший рост произошёл в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (индекс 125,2%), производстве напитков (188,9%), производстве бумаги и бумажных изделий (118,3%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (118,2%).