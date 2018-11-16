Иваново получит «исторический максимум» на ремонт дорог

Иваново, , 12:27 — REGNUM Более 800 млн рублей планируется направить на ремонт дорог в Иванове. Средства будут выделены из городского бюджета, а также из областного и федерального. Как сообщил 15 ноября на встрече с журналистами глава города Владимир Шарыпов, объем средств, планируемый на 2019 год, станет «историческим максимумом по финансированию городских дорог».

В 2018 году за счет средств областного дорожного фонда была построена автодорога Минеево-Дальний протяженностью 1,8 км, соединившая улицы Минскую и Фрунзе, кроме того, были проведены работы по расширению проезжей части перекрестков Громобоя-Шереметевский и Громобоя-Ленина за счет строительства дополнительных полос движения и обустройство заездных карманов. В этом году завершен второй этап капитального ремонта улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы 13-й Березниковской протяженностью 1,3 км.

В планах на 2019 год — реализация третьего этапа реконструкции дороги на участке от 13-ой Березниковской до Суздальской протяженностью 1,7 км. Кроме того, на 2019 год запланировано проектирование дороги от Некрасова до Южного аэропорта — Западного обхода города. Дорога, строительство которой намерены начать в 2020 году, должна освободить Иваново от большегрузов.

На 2019 год запланированы работы по формированию нового транспортного коридора — дублера улицы Лежневская по улице Кудряшова. В этом году был заменен участок магистрального трубопровода — его перенесли под дорогу. На следующий год планируется капитальный ремонт проезжей части, включая строительство тротуаров, парковок, ливневки. Эта дорога позволит при въезде в город попасть в жилые районы восточной части города Иванова, таким образом частично разгрузив центр.

Всего в этом году в городе капитально отремонтировано семь километров дорог, в том числе: проспект Текстильщиков от Куконковых до кольца Шубиных, улица Шувандиной, Велижская от Лежневской до Ташкентской, Косарева, Загородное шоссе и шоссе Энергетиков.

«В этом году завершены работы по ремонту Вокзальной площади. Получилось достаточно удобно, хотя, не очень правильно. Но в любом случае самое главное сделано — отремонтированы подъезды к вокзалу, вынесены коммуникации, упорядочено движение автотранспорта. Еще в 2016 году никто подумать не мог, что город выполнит проект, за который не брались десятилетиями. Отрадно, что за реконструкцией площади последовал ремонт и самого железнодорожного вокзала, включая здание и перроны», — отметил глава города.

«На следующий год громадные планы. За счет привлечения федеральных и областных средств рассчитываем направить на ремонт городских дорог более 800 млн рублей. Это станет историческим максимумом по финансированию городских дорог. Запланирован ремонт улицы Куконковых, Павла Большевикова, проспекта Текстильщиков от Лежневской до кольца Шубиных, Окуловой от Суворова до Дуниловского шоссе, Фрунзе от путепровода до 7-й Минеевской, Станкостроителей от Лежневской до Некрасова, Загородного шоссе и шоссе Энергетиков, Дуниловского шоссе и других, всего почти 26 км», — рассказал Владимир Шарыпов.

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