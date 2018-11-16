Протокол о сотрудничестве в сфере поставок нефти в Киргизию внесен в ГД

Москва, , 12:24 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Протокол ограничивает применение временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов из Российской Федерации в Киргизскую Республику.

Также документ сохраняет возможность применения временного периодического таможенного декларирования при поставках углеводородов из Российской Федерации трубопроводным транспортом в 2018 году.

Отметим, что в соответствии с соглашением вывозимые нефтепродукты в целях учета подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).