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Протокол о сотрудничестве в сфере поставок нефти в Киргизию внесен в ГД

Экономика

Протокол подписан в 2018 году

Протокол о сотрудничестве в сфере поставок нефти в Киргизию внесен в ГД
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 16 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и Киргизией о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов от 6 июня 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Протокол ограничивает применение временного периодического таможенного декларирования при поставках нефтепродуктов из Российской Федерации в Киргизскую Республику.

Также документ сохраняет возможность применения временного периодического таможенного декларирования при поставках углеводородов из Российской Федерации трубопроводным транспортом в 2018 году.

Отметим, что в соответствии с соглашением вывозимые нефтепродукты в целях учета подлежат таможенному декларированию в Российской Федерации, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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