Доля автомобилей старше 10 лет в Казахстане превысила 63%

Астана, , 12:17 — REGNUM За восемь месяцев 2018 года в Казахстане было зарегистрировано 88,2 тыс. автомобилей, сообщает 16 ноября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период количество автомобилей старше 10 лет увеличилось на 180,3 тыс. единиц, до 2,5 млн. Количество машин в возрасте от 3 до 7 лет выросло на 74,3 тыс., до 516,8 тыс. автомобилей. Количество автомобилей в возрасте до 3 лет сократилось.

Удельный вес автомобилей старше 10 лет составил 63,3%, машин от 7 до 10 лет — 7,3%, от 3 до 7 лет — 12,9%, менее 3 лет — 13%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года в Казахстане насчитывалось 2,4 млн автомобилей старше 10 лет, что на 3,5% больше, чем в январе — марте 2017 года.

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