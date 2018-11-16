Совсем другой город: глава Иванова рассказал о проектах благоустройства

Иваново, , 11:54 — REGNUM Масштабные преобразования в сфере благоустройства ожидают Иваново в ближайшее время. Если властям удастся реализовать все проекты, то, как отметил на пресс-конференции 15 ноября глава Иванова Владимир Шарыпов, «это будет совсем другой город».

«Стараемся уделять внимание не только жилым районам, но и общественным территориям. Завершается благоустройство площади Ленина: выложена гранитная плитка, установлены ограждения, смонтировано освещение, готов и первый в городе «сухой» фонтан. В рамках проекта также отремонтирован тротуар вдоль проспекта Ленина, части Громобоя, появилась велосипедная дорожка, соединяющая площадь Ленина уже с парком Степанова», — рассказал Владимир Шарыпов.

Также, напомнил он, благоустроен Троицкий сквер: теперь из заросшей кустарником территории он превратился в место отдыха горожан.

«Кроме эстетической составляющей есть и практическая польза: под сквером появилась ливневая канализация, по проекту она должна избавить от сезонных подтоплений площадь Пушкина. Деревья по отдельному ландшафтному проекту высадим весной, сам проект, конечно, будет опубликован для общественного обсуждения», — отметил глава города.

В центре Иваново провели пешеходную дорожку по Набережной Уводи от Соковского до Театрального моста: таким образом, в центре города появилось малое пешеходное кольцо. Возможность гулять по набережной жители и гости города получили уже этим летом.

«Реконструкция Троицкого сквера, площади Ленина — все это часть создания среднего пешеходного кольца: железнодорожный вокзал — Ленина — площадь Революции — и назад по Шереметевскому. На самом деле все это — только часть задуманного. У меня есть мечта: превратить набережную в пешеходную зону, проходящую через весь город от парка Харинка до парка Степанова. Это очень сложный проект, конечно безумно дорогой и делать его десятилетия… но только представьте, если получится, это будет совсем другой город», — поделился планами Владимир Шарыпов.

«Мы уже начали двигаться в данном направлении: в этом году подготовлен проект планировки участка от площади Пушкина до Громобоя. Подготовлен он за внебюджетные средства и на энтузиазме неравнодушных людей. Территория очень сложная, участки в частной собственности, много коммуникаций. Но, думаю, собственники также заинтересованы в основании земли, так как сейчас это как чемодан без ручки. Набережная от Шереметевского проспекта в сторону Харинки развивается пока за счет жилой застройки. Эта сторона интересна тем, что совсем недалеко от Соковского моста находится точка конфлюэнции — уникальная географическая особенность нашего города, которую мы пока никак не используем», — добавил глава города.

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