«Фикция» – эксперт о потребительской корзине, которую пообещала Голикова

Москва, , 12:03 — REGNUM Обещанный вице-премьером РФ Татьяной Голиковой пересмотр состава потребительской корзины отнюдь не означает, что в будущем граждане РФ станут питаться лучше и качественнее, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание этой чиновницы пересмотреть состав потребительской корзины в 2021 году.

«Это бюрократическая фикция и условность, — сказал Кагарлицкий. — Это бы имело смысл, если бы у нас была карточная система рационирования и был бы гарантирован минимум, который государство обеспечивает каждому взрослому гражданину».

При этом эксперт не исключил, что выполнение того обещания, которое дала Голикова, может отразиться на социальных выплатах.

«Однако опять-таки, поскольку они монетизированы, отсюда не следует, что люди купят именно то, что им предписано, — добавил Кагарлицкий. — Они могут этими деньгами покрыть долги, купить какие-то вещи, отложить эти деньги и так далее. Нам остаётся лишь радоваться тому, что Голикова денно-нощно о нас думает и не оставляет надежд на то, что мы когда-нибудь будем хорошо питаться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, уже в ближайшие три года в России качество минимального набора продуктов может приблизиться к «рациональным нормам здорового питания». Пересмотреть состав потребительской корзины власти РФ планируют в 2021 году.

«Например, повысить ценность минимального набора за счёт увеличения объёмов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры», — цитирует Голикову «РГ».

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