Пшеница под снегом: уборочная в Омской области продолжается

Омск, , 11:32 — REGNUM Аграрии Омской области продолжают бороться за урожай. По данным Минсельхоза, в регионе под снегом остаются около 30 тысяч гектаров зерновых культур, большая часть — пшеница.

Уточняется, что уборочная до сих пор не завершена в Нижнеомском, Павлоградском, Кормиловском и Черлакском районах. За сутки убирается 800−1000 гектаров пшеницы. В остальных районах аграрии вывели комбайны с полей, передаёт сегодня, 16 ноября, «Омск-информ».

Больше всего площадей ушло под снег в Нижнеомском районе — 8 тыс. га. В Павлоградском районе — 4,5 тыс. га, в Горьковском — 3,8 тыс. га, в Таврическом — 3,7 тыс. Убирать зерно из-под снега очень сложно.

Продолжается в регионе и уборка подсолнечника. Убрано 10 тыс. га с общей площади в 53 тыс.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в областном минсельхозпроде, по состоянию на 13 ноября омские аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур на 98,3%, обмолочено 1 млн 901 тыс. га, намолочено 3 млн 356 тыс. тонн при урожайности 17,6 ц/га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам уборочной кампании — 2017 омские аграрии собрали порядка 3,5 млн тонн зерна, в том числе 2 млн тонн пшеницы.

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