Глава Иванова: Будущее города – за комплексной застройкой

Иваново, , 11:32 — REGNUM Власти Иванова предпринимают меры по полному отказу от точечной застройки в пользу застройки комплексной. Об этом сообщил 15 ноября на пресс-конференции глава города Владимир Шарыпов.

Как отметил глава города, объемы введенного в строй жилья в 2018 году уже почти на половину превысили показатели того же периода 2017 года. В том числе завершены долгострои Ивановской ДСК, началось комплексное освоение территории за «Евролэндом». В числе проектов 2019 года глава города также назвал проектирование дороги — частичного дублера улицы Куконковых, а также строительство ФОКа — он уже включен в программу Газпрома.

«За комплексной застройкой — будущее нашего города. Только она дает возможность правильно планировать новые районы, комфортные для проживания горожан. Чтобы не повторялись истории Московского микрорайона или Авдотьино должны обязательно заранее предусматриваться детские сады и школы, спортивные объекты, парковки, скверы. Все это возможно реализовать в рамках комплексного устойчивого развития территорий, и на публичные слушания по генплану города в следующем году мы будем выносить несколько предложений», — отметил глава города.

«Новые районы подтягивают за собой инженерную и социальную инфраструктуру. В этом году начато строительство детского сада на 240 мест в Рождественском микрорайоне. Уже выстроено все три этажа, до конца года должны уложить кровлю. Иногда нам везет с подрядчиком: из-за задержки с финансированием 4 месяца он строил объект за собственные средства. В планах на следующий год — завершить садик, довести до ума садик на Окуловой и начать строительство корпуса начальной школы к 36 гимназии на 350 мест в Московском микрорайоне», — рассказал Шарыпов.

Параллельно власти решают проблему точечной застройки. С 2016 года в городе проводится инвентаризация муниципальных земель: проверяются участки, предоставленные в аренду на неопределенный срок, срок аренды которых истекает, а также не используемые по назначению. В общей сложности договоры аренды расторгнуты на 35 участков. В числе них, например, 218 тысяч квадратных метров земли в Московском микрорайоне, которые мэрия вернула через суд. После возвращения участка начался ремонт внутриквартальных дорог, обустройство «пустыря» — там появилась первая в городе профессиональная воркаут площадка мирового уровня. В 2019 году вокруг площадки планируют обустроить сквер.

«Если речь идет о небольших участках, расположенных вблизи многоквартирных домов, то везде, где это возможно, после расторжения договора аренды вид разрешенного использования земельного участка меняется на «территорию общего пользования». Это одна из мер борьбы с «точечной застройкой» внутри дворов», — добавил Шарыпов.