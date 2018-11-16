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Компании из Казахстана и США инвестируют $25 млн в производство семян

Экономика

Совместное предприятие обеспечит семенами фермеров Казахстана

Компании из Казахстана и США инвестируют $25 млн в производство семян
Винсент Ван Гог. Пшеничное поле при восходе солнца. 1889

Астана, 16 ноября 2018, 11:36 — REGNUM  Председатель совета директоров казахстанской компании Kusto Group Еркин Татишев и генеральный директор американской компании Baumgartner Agriculture Science and Service Джосеф Баумгартнер подписали меморандум о намерении создать предприятие KAZSEED, сообщили 16 ноября в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Казахстанский и американский инвесторы планируют совместно вложить $25 млн в производство смен кормовых культур. Совместное предприятие обеспечит семенами фермеров Казахстана. В перспективе продукцию планируется экспортировать на рынки стран СНГ.

Напомним, в Казахстане действует программа развития аграрно-промышленного комплекса на 2017−2021 годы, в рамках которой проводится работа по развитию семеноводства. В частности, в республике пересмотрен порядок субсидирования в семеноводстве.

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Сельское хозяйство
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