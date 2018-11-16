Недоступная рыба от «Нацрыбресурса»: камчатцев возмутили цены в госмагазине

Петропавловск-Камчатский, , 11:45 — REGNUM Жители Камчатки возмущены очередным обманом: Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальные рыбные ресурсы», подведомственное Росрыболовству, открыло в Петропавловске-Камчатском давно обещанный рыбный магазин с «доступной» рыбой. Камчатцы ознакомились с ценами и поняли, что их опять обманули: «доступная» рыба оказалась им не по карману, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об открытии долгожданного магазина с доступной рыбой, да ещё от государственной структуры, на Камчатке говорили давно. Сообщалось также, что магазин лично откроет глава Росрыболовства — заместитель министра сельского хозяйства РФ Илья Шестаков, который прибыл на Камчатку для подведения итогов лососёвой путины.

Накануне открытия государственного магазина с «доступной» рыбой туда заглянул камчатский журналист Кирилл Маренин. Фото с ценами он выложил на своей страничке в Фейсбук, сопроводив их таким комментарием:

«Сегодня в Петропавловске «Нацрыбресурс» открывает свой магазин в рамках программы «Доступная рыба». Впрочем, это не магазин, а скорее торговая точка. А о доступности судите сами по ценникам».

Камчатцы оценили и возмутились: цены на «доступную рыбу» — рыночные!

Корюшку вяленую и холодного копчения госмагазин предлагает по цене 800 рублей за килограмм. Кижуча и нерку холодного копчения — по 700 рублей за кг. Чавыча холодного копчения на прилавке — по 950 рублей. Обычная копченая селедка стоит 180 рублей за кг — на материке во многих местах она дешевле. Так же, 180 рублей за кг, стоит и слабосоленая сельдь. Сайра холодного копчения, тоже вполне обычная рыбка, продаётся за 260 рублей/кг. Терпуг холодного копчения стоит 600 рублей за кг, а палтус — 950 рублей. «Кошкина радость» — вяленый минтай стоит 350 рублей за кг, столько же стоит килограмм минтая холодного копчения.

Ожидавшие открытия «доступного магазина» камчатцы в комментариях не скрывали разочарования и даже возмущения:

«Н-да-а-а… «Ну очень «демократичные» цены. Зачем этот магазин»?»

«Народная рыба — это навага, минтай, треска и горбуша свежемороженые. Но всё это идет прямо в Китай. А в этом магазине одни деликатесы».

«Для кого эта рыба доступна?! Размер кошелька сообщите, пожалуйста! Была в августе в Хабаровске — цены на рыбу что у нас, что у них! Как будто не на море живем, а на Урале! Хотя, чему удивляться — у нас же все «для народа»!»

«Цены материковые! Позор!»

«Можно доехать до магазина, 13 километров всего, где прямо с завода рыбу реализуют. Там на 250—300 рублей все дешевле!»

«Это доступная рыба?! Какая же она доступная? Это очень дорогой магазин!» — написали камчатцы в комментариях к ценам на «доступную рыбу» от «Нацрыбресурса».

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Очень высокие цены в новой «торговой точке» вполне можно было бы оставить без внимания, если бы открыл магазин частный предприниматель. Хотя и к частникам в последнее время всё больше вопросов — на Дальнем Востоке добывают огромное количество рыбы, а дальневосточники не могут её себе позволить. Но «Нацрыбресурс» — Федеральное государственное унитарное предприятие, подведомственное федеральной структуре — Росрыболовству. ФГУП — это значит, что право собственности находится у государства — Российской Федерации. Получается, что государство пообещало камчатцам долгожданную доступную рыбу и — обмануло?

Как сообщало ИА REGNUM, ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», подведомственное Росрыболовству, было создано в 1999 году. Одной из его первоочередных задач (так написано на его официальном сайте) является «развитие транспортно-логистической системы поставок рыбы и рыбопродукции на территорию России».

При этом с 1999 года, то есть за 19 лет своей деятельности, эта «контора» открыла всего два специализированных магазина в рамках госпрограммы «Доступная рыба» — в Калининграде и в Мурманске. Сейчас открыт третий магазин — на Камчатке. То есть за почти два десятилетия «работы» государственное предприятие «Нацрыбресурс» так усердно «развивало» транспортно-логистическую систему поставок рыбы на территорию России, что итогом стало открытие трёх торговых точек в трех самых рыбных регионах страны — там, где никакую такую систему, собственно говоря, и развивать не надо: лови себе в море и завози в магазин.

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