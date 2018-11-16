Глава Иванова назвал основную проблему бюджета города

Иваново, , 11:26 — REGNUM Администрации Иваново удалось в течение двух лет не наращивать кредит, а также снизить расходы на его обслуживание. Об этом рассказал глава города Владимир Шарыпов 15 ноября на пресс-конференции, посвященной итогам работы администрации за последние два года.

«Самая главная проблема городского бюджета даже не в том, что он небольшой, а в том, что он закредитован практически до предела. Еще немного, и Иваново рискует уйти на внешнее управление. Такого допустить нельзя. Два года удается не наращивать сам кредит, и даже получилось немного снизить нагрузку по его обслуживанию. Но напряженность в этом вопросе сохраняется, кардинально переломить ситуацию возможно только на уровне региона», — отметил глава города.

Со своей стороны власти предпринимают значительные усилия по наращиванию доходов, сокращению расходов. В числе мер, например, избавление от непрофильных активов, которые грузом лежали на балансе города. Гостиницы, которые нет возможности продать выгодно, планируется передать в управление сетевому бренду. Кроме того, планируется увеличить выкупную цену земельных участков под объектами недвижимости: с января 2019 — до 25%, а с января 2020 — до 35% от кадастровой стоимости.

Ведется и активная претензионная работа с должниками по договорам аренды земельных участков: с ноября 2016 года взыскано 273 млн рублей, ещё 204 млн рублей сейчас находятся у приставов.

Для сокращения расходов автоматизирован процесс закупок — внедрена система электронного магазина.

«Во-первых, прозрачнее стал сам процесс. Во-вторых, за счет открытости растет и количество предложений, а значит, выгоднее для нас становится цена. Заметнее всего это в сфере образования, на которую по-прежнему расходуется более половины городского бюджета. Сэкономленные средства направлены на ремонт школ и детских садов. Наш приоритет — дети», — отметил глава города.