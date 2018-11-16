Иваново закупит в лизинг пять современных троллейбусов

Иваново, , 11:23 — REGNUM Администрации Иванова удалось решить проблемы муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский транспорт». Об этом на пресс-конференции 15 ноября, посвященной итогам двухлетней работы, заявил глава города Владимир Шарыпов. Сейчас власти сосредоточились на развитии пассажирского транспорта в регионе.

«Теперь уже можно уверенно сказать, что за два года мы все-таки «вытащили» и «Ивановский пассажирский транспорт». За счет бюджета практически полностью погашен долг. Обновляем парк: взяли у Москвы бесплатно 20 троллейбусов с пробегом; еще 5 новых современных машин купили в лизинг — на этой неделе подписали контракт. Наконец, в Иванове внедрена система безналичной оплаты проезда. Работаем над бесконтактной оплатой банковской картой или телефоном, это будет в следующем году», — рассказал журналистам Шарыпов.

Кроме того, отметил глава города, в настоящее время подготовлена платформа для перехода на регулируемые тарифы в сфере пассажирских перевозок.

«Таким образом, у нас появятся рычаги контроля: мы сможем уйти от дублирования маршрутов и от транспорта малой вместимости», — пояснил глава города.

Отметим, что именно на троллейбусы власти Иваново делают ставку в целях оптимизации транспортной сети. Пока проблемой «Ивановский пассажирский транспорт» остается высокий износ подвижного состава — сейчас ее пытаются решить приобретением транспорта в лизинг.