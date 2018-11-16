На развитие зверобойного промысла Чукотки направили 250 млн рублей

Анадырь, , 11:22 — REGNUM Власти Чукотского автономного округа в 2018 году выделили на развитие морского зверобойного промысла более 250 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

По словам начальника управления по делам коренных и малочисленных народов Чукотки (КМНЧ) Елены Евтюховой, до 2020 года эту сумму планируется увеличить более чем на 20%.

Отмечается, что чукотские власти считают целесообразным внесение продукции морского зверобойного промысла в перечень сельхозпродукции, 50% субсидирование из федерального бюджета выполнения задач по развитию, а также стимулирование переработки продукции морского зверобойного промысла.