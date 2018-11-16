100 млрд руб. может вложить РЖД в развитие Московского транспортного узла

Москва, , 10:57 — REGNUM Уже в 2019 году финансирование железнодорожных строительных проектов Московского транспортного узла (МТУ) может возрасти в два раза и превысить 100 млрд рублей. Об этом в ходе координационного совещания по вопросам взаимодействия при строительстве объектов МТУ заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони.

По его словам, в следующем году должны быть завершены проекты по развитию Горьковского, Ярославского и Смоленского направлений, по интеграции Ярославского и Рижского направлений с Московским центральным кольцом. Кроме того, в 2019 году планируется запустить движение поездов в рамках первого этапа реализации проектов МЦД.

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Также предусмотрено дальнейшее развитие Московского центрального кольца. В 2019 году интервал движения электропоездов на МЦК сократится с существующих пяти минут в часы пик до четырёх минут. Такое решение было принято в целях повышения провозных способностей кольца и комфорта для пассажиров.

В пресс-службе РЖД отметили, что за десять месяцев 2018 года пригородным железнодорожным транспортом в Московском регионе было перевезено 618 млн человек. А по прогнозам профильных институтов, к 2030 году пассажиропоток должен удвоиться.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года координационный совет Московского транспортного узла (МТУ) утвердил план реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Это совместный проект властей Москвы и РЖД, предусматривающий организацию пригородного железнодорожного сообщения через центр столицы. Как предполагается, это позволит разгрузить транспортную инфраструктуру города на 10−12%.

В рамках реализации проекта к 2025 году должна быть создана сеть из 15 скоростных транспортных диаметров. Первые из них появятся уже в ближайшие 1,5 года на Горьковском, Ярославском, Белорусском, Курском направлениях.

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