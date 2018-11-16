Приморье войдет в проект по обеспечению детей лекарствами

Владивосток, , 10:56 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко попросил включить регион в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. С такой просьбой он обратился в пятницу к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на состоявшейся во Владивостоке встрече.

«Знаю, что в правительстве сегодня готовится решение о включении нескольких регионов в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Хотелось бы попросить вас, чтобы Приморье, с учетом большой потребности, важности этого, большого количества детей, было включено в этот пилотный проект по обеспечению бесплатными лекарствами детей», — цитирует слова Олега Кожемяко ТАСС.

Дмитрий Медведев предложил врио губернатора подготовить необходимые документы для участия в этом проекте.

После окончания встречи с главой правительства Кожемяко пояснил журналистам, что участие в пилотном проекте предполагает изменение формы обеспечения лекарственными препаратами детей на территории края.

«Предполагается, что лекарства будут получать бесплатно в аптеках те, кто в них нуждается. После принятия ряда законов мы перешли на монетизацию, когда граждане получали среднюю стоимость, около 800 рублей, на лекарственное обеспечение и не всегда могли лекарства приобрести», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора, отметив, что участие в проекте позволит значительно улучшить обеспечение детей необходимыми препаратами.