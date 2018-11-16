Для российских экспортёров выгоден «дешёвый» рубль — эксперт

Москва, , 10:56 — REGNUM Реальный эффективный валютный курс (REER) — показатель, характеризующий динамику валютных курсов. Рассчитывается как взвешенная сумма индексов реального валютного курса данного года по отношению к базовому. Каждый такой индекс умножается на удельный вес стран — торговых партнеров во внешнем торговом обороте. Таким образом, стандартная методика расчёта реального обменного курса основана на отношении индексов потребительских цен (ИПЦ) внутри страны и за рубежом, взвешенных пропорционально доле каждой страны во внешнеторговом обороте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Андрей Перекальский.

По его мнению, рост реального эффективного курса национальной валюты плох для экспортёров, поскольку делает их продукцию удельно более дорогой на внешних рынках. И наоборот, если он падает, экспортируемые товары становятся относительно дешевле. И это, при прочих равных условиях, увеличивает их конкурентоспособность на внешних рынках. Недаром такие страны-экспортёры, как Китай и Япония, стараются сделать свои валюты более дешёвыми по отношению к валютам основных стран —торговых партнёров. Например по отношению к доллару США.

«Получается, что для российских экспортёров выгоден «дешёвый» рубль. И у них есть все шансы его получить. Исходя из совокупного воздействия «долгоиграющих» негативных факторов, действующих на курс рубля («адский» пакет американских санкций и угроза постоянного наращивания санкционного давления со стороны «коллективного Запада», падение цен на нефть, рекордные выплаты корпораций по внешнему долгу в декабре и пр.) в конце 2018 года можно ожидать курс доллара и евро к рублю в районе 72,50−73,80 и 80,60−81,80 соответственно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ реальный эффективный курс рубля к доллару США в октября увеличился на 3% (по сравнению с сентябрем). С начала 2018 года падение составило 10,6%. К евро рубль в октябре поднялся на 4,6%, с начала года курс упал на 7,1%.